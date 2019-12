Joueur africain de l'année: deux Sénégalais parmi les dix finalistes de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) vient de publier le nom des dix finalistes pour le prix du Meilleur joueur africain de l'année 2019. Dans cette liste figure l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, sacré en 2018 et candidat à sa propre succession. Deux Sénégalais Sadio Mané, finaliste de la CAN, vainqueur de la Ligue des Champions, classé 4e du Ballon d'Or européen et Kalidou Koulibaly élu meilleur défenseur de la Série A avec le Naples et finaliste de la CAN au même titre que son coéquipier de la l'équipe nationale sénégalaise.



André Onana (Ajax Amsterdam), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Ismaël Bennacer (Milan AC), Kalidou Koulibaly (Naples), Odion Ighalo (Shanghai Greenland Shenhua), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Riyad Mahrez (Manchester City) sont aussi nominés.