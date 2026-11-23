Environ 100 jeunes journalistes du Sénégal, du Tchad, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ont entamé la première édition de la Conférence africaine des jeunes journalistes (CAJJ 2026), ce lundi 23 novembre 2026 à Dakar, à l’initiative de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS). Cette rencontre de trois jours, qui se poursuit jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, porte sur le thème « Désinformation, discours de haine et droit à l’information : comprendre pour agir en faveur de l’État de droit ».



Lors de la cérémonie officielle d’ouverture, le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bakary Sarr, a rappelé le devoir de la nouvelle génération de professionnels de protéger les bases de la profession. « Votre génération a la responsabilité de défendre les exigences fondamentales du métier. La rigueur, l’indépendance, l’unité intellectuelle, le respect de la liberté humaine et la fidélité humaine », a-t-il déclaré devant les participants.



Le membre du gouvernement a précisé que cette mission requiert une maîtrise technique avancée et une éthique stricte face à la pression de l’immédiateté numérique. « Cette responsabilité suppose des compétences solides en matière de vérification numérique, d’investigation, de traitement de l’information sensible et de compréhension des mécanismes de manipulation », a-t-il estimé, avant d’appeler à préserver « une certaine éthique dans un espace mécanique où la recherche de l’audience et la vitesse peuvent prendre le pas sur la recherche de la vérité ».



Bakary Sarr a également mis en garde contre l’impact des fausses informations sur la société. « La désinformation n’est pas une simple erreur de communication. Lorsqu’elle est instrumentalisée ou largement diffusée, elle peut fragiliser la confiance entre les citoyens, attiser les tensions, troubler les débats publics et porter atteinte à la cohésion sociale », a-t-il prévenu.



De son côté, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Mamadou Diagne, a invité ses confrères à faire preuve de discernement devant les mutations technologiques et l’intelligence artificielle. « Nous sommes les témoins d’une transformation historique de l’information. Nous avons grandi avec les réseaux sociaux, les plateformes numériques […] qui bouleversent les pratiques journalistiques. Mais nous devons rester lucides : la technologie ne remplacera jamais l’exigence journalistique », a-t-il affirmé.



Mamadou Diagne a soutenu que les outils numériques ne sauraient se substituer à la conscience professionnelle du journaliste. « Les nouveaux formats peuvent nous permettre de toucher des audiences plus larges. Mais la vérité, la vérification, l’éthique, la responsabilité et le courage restent profondément humains », a-t-il ajouté, tout en rappelant que dans un contexte où « chacun peut publier, notre rôle est de distinguer l’information de la manipulation ».



L’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a relevé les dangers liés à l’accélération des flux médiatiques en ligne. « La rapidité de circulation de l’information dans l’environnement numérique favorise également la diffusion de fausses informations, de manipulations et de discours de haine », a-t-elle souligné.



Dr Pavel Usvastov a réaffirmé l’engagement de son institution pour la démocratie et les droits fondamentaux. « Une information fiable, accessible et pluraliste est un bien public essentiel », a-t-il affirmé, après avoir souligné que la liberté de la presse et le droit à l’information consolident l’État de droit face aux risques de la désinformation et des discours de haine.



Le coordinateur de la Fondation Konrad-Adenauer (KAS), Seydou Kébé, a pointé des blocages persistants dans l’accès aux données publiques au Sénégal. Il a relevé que l’Assemblée nationale, qui a pourtant voté la loi sur l’accès à l’information, refuse encore de communiquer des renseignements sur certaines questions, et a soutenu que le rapport entre la justice et les citoyens doit être repensé dans ce domaine.



Pour sa part, Abdoulaye Ndiaye, de l’organisation Article 19, a mis en avant une approche éditoriale constructive pour restaurer la crédibilité des médias. « Le journalisme de solutions pourrait permettre de gagner la confiance des institutions et des citoyens », a-t-il déclaré.Au programme de cette première journée figurent également des ateliers sur l’éthique et le fact-checking afin d’outiller les rédactions.



La CJRS a enfin exprimé sa solidarité envers les journalistes confrontés à des restrictions sur le continent et a salué l’appui de ses partenaires, dont la Fondation Konrad-Adenauer et la coopération allemande (GIZ)

