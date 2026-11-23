Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo, a présidé l’ouverture des travaux du Forum international sur les données, ce lundi 23 novembre 2026 à Dakar, à l’occasion du vingtième anniversaire de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette rencontre porte sur le thème « Gouvernance économique et sociale : la donnée au cœur du développement ».
Lors de son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur la portée politique et économique de l’information chiffrée. Il a affirmé que les données dépassent le cadre des simples ressources techniques pour devenir un bien stratégique, ainsi qu’un levier de souveraineté, de développement et de progrès.
Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo a exhorté les acteurs publics à gouverner par la preuve afin de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Il a toutefois appelé à la vigilance face aux défis liés à la protection de la vie privée, à la cybersécurité et à la lutte contre la désinformation.
Le Premier ministre a aussi plaidé pour un accès plus souple des instituts nationaux de statistique aux données privées d’intérêt public, à travers un dispositif clair, sécurisé et durable. Il a encouragé les participants du Forum à élaborer des lignes directrices africaines dans ce domaine.
Sur le plan institutionnel et financier, le chef du gouvernement a signalé la progression de la révision de la loi statistique. Il a enfin annoncé le principe de la mise en place d’un fonds de développement, alimenté par l’État et ouvert aux partenaires, afin d’assurer le financement pérenne des opérations statistiques.
Lors de son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur la portée politique et économique de l’information chiffrée. Il a affirmé que les données dépassent le cadre des simples ressources techniques pour devenir un bien stratégique, ainsi qu’un levier de souveraineté, de développement et de progrès.
Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo a exhorté les acteurs publics à gouverner par la preuve afin de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Il a toutefois appelé à la vigilance face aux défis liés à la protection de la vie privée, à la cybersécurité et à la lutte contre la désinformation.
Le Premier ministre a aussi plaidé pour un accès plus souple des instituts nationaux de statistique aux données privées d’intérêt public, à travers un dispositif clair, sécurisé et durable. Il a encouragé les participants du Forum à élaborer des lignes directrices africaines dans ce domaine.
Sur le plan institutionnel et financier, le chef du gouvernement a signalé la progression de la révision de la loi statistique. Il a enfin annoncé le principe de la mise en place d’un fonds de développement, alimenté par l’État et ouvert aux partenaires, afin d’assurer le financement pérenne des opérations statistiques.
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