Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo, a présidé l’ouverture des travaux du Forum international sur les données, ce lundi 23 novembre 2026 à Dakar, à l’occasion du vingtième anniversaire de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette rencontre porte sur le thème « Gouvernance économique et sociale : la donnée au cœur du développement ».



Lors de son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur la portée politique et économique de l’information chiffrée. Il a affirmé que les données dépassent le cadre des simples ressources techniques pour devenir un bien stratégique, ainsi qu’un levier de souveraineté, de développement et de progrès.



Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo a exhorté les acteurs publics à gouverner par la preuve afin de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Il a toutefois appelé à la vigilance face aux défis liés à la protection de la vie privée, à la cybersécurité et à la lutte contre la désinformation.



Le Premier ministre a aussi plaidé pour un accès plus souple des instituts nationaux de statistique aux données privées d’intérêt public, à travers un dispositif clair, sécurisé et durable. Il a encouragé les participants du Forum à élaborer des lignes directrices africaines dans ce domaine.



Sur le plan institutionnel et financier, le chef du gouvernement a signalé la progression de la révision de la loi statistique. Il a enfin annoncé le principe de la mise en place d’un fonds de développement, alimenté par l’État et ouvert aux partenaires, afin d’assurer le financement pérenne des opérations statistiques.