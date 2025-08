Journée de l’arbre : Le ministre du Tourisme plaide pour la protection des forêts et des écosystèmes

À l’occasion de la 42e édition de la Journée de l’arbre, célébrée cette année sous le thème "Reboiser pour une souveraineté alimentaire et un développement territorial durable", le Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Mountaga Diao, a lancé un vibrant appel à la protection des forêts et des écosystèmes.

Présidant la cérémonie officielle dans la commune de Médina Yoro Foulah (sud), le ministre a rappelé l’urgence d’agir face à la dégradation continue des ressources forestières. « Nos ressources forestières sont sérieusement menacées par des facteurs divers que sont les feux de brousse, les coupes abusives, le trafic de bois et les défrichements », a-t-il alerté devant une assemblée composée d’autorités locales, d’élus, de jeunes volontaires et d’organisations environnementales.

Cette édition marque également le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2025, une initiative à laquelle M. Diao a exhorté l’ensemble des acteurs – collectivités, citoyens, écoles, ONG – à participer activement. « Planter, protéger et entretenir, voilà notre devoir collectif », a-t-il insisté, soulignant que « protéger les arbres, c’est protéger notre avenir et celui des générations futures ».

Dans une déclaration forte, il a rappelé que "l’arbre, c’est notre assurance vie". Un message destiné à ancrer dans les consciences l’importance du patrimoine végétal pour l’équilibre écologique, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques.

En clôture, le ministre a planté symboliquement un baobab dans l'enceinte de la gare routière, en présence d’élèves et de membres de la communauté, illustrant son appel par l’exemple. Il a conclu sur ces mots : « Chaque arbre planté est un pas vers la souveraineté »