Journée internationale de l’épilepsie: la Pharmacie nationale d’approvisionnement rassure les patients de la disponibilité des médicaments

En marge de la journée internationale de l’épilepsie, célébrée chaque année au deuxième lundi du mois de février, la Pharmacie nationale d’approvisionnement a tenu à rassurer les structures sanitaires et les patients de la disponibilité des médicaments contre la maladie.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la PNA précise que cette disponibilité couvre au maximum l’année 2020-2021 avec la mise en place de molécules de qualité et en quantité suffisante. Il s’agit principalement de la Chlorpromazine injectable, du Tegretol, du Gardenal et du Valprote de sodium.



L’épilepsie est une affection chronique du cerveau qui touche toutes les populations du monde. C’est l’une des maladies les plus anciennement connues de l’humanité. Dans le monde, environ 50 millions de personnes vivent actuellement avec l’épilepsie. Au Sénégal, on en dénombre 300.000 personnes qui vivent avec la maladie.