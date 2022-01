Journée internationale de la Douane : 5 tonnes de drogues incinérées ce mercredi

La journée internationale de la Douane, édition 2022, sera célébrée ce mercredi 26 janvier sous le thème : « Accélérer la transformation numérique de la Douane en développant une culture numérique de la donnée et un écosystème performant ». A l'occasion, 5 tonnes de drogues qui étaient saisies par la douane, seront incinérées.



Cette cérémonie sera marquée par la fermeture des frontières du Mali suite aux lourdes sanctions infligées par la CEDEAO, ayant comme préjudice, l’immobilisation de plus de 600 camions à Kidira.



Sur cette fermeture, le Colonel Saliou Diouf, directeur régional des Douanes du Sud-est (Tambacounda-Kédougou), d’expliquer : « C’est une décision qui s’impose à notre Etat d’abord et qui s’impose bien évidemment à nous, agents de cet Etat-là. Nous ne pouvons pas faire autrement quel que soit par ailleurs les difficultés que cela génèrent pour notre peuple frère malien mais également pour le Sénégal. Parce que le Mali et le Sénégal entretiennent des relations extrêmement fortes sur le plan commercial, sur le plan de la coopération douanière aussi ».