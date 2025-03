Journée internationale de la femme : l’UCAD plaide pour l'inclusion des femmes dans la pacification des espaces universitaires

Ce samedi 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème « Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ». À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), les femmes ont exprimé leur volonté d’être davantage impliquées dans la pacification des espaces universitaires pour favoriser une plus grande inclusivité.



Professeur titulaire et Recteur par intérim sortant, Aminata Niang Diène a porté le plaidoyer des femmes de l’UCAD lors des activités marquant cette journée.



« Le thème choisi cette année par l'ONU, nous invite à faire le point sur les avancées réalisées en matière de promotion des femmes et d'égalité. Ce thème, nous rappelle, l'importance d'augmenter la valorisation et les compétences féminines pour construire une société inclusive et juste », a-t-elle déclaré.



Dans cette dynamique, l’UCAD a organisé une conférence sur « la femme, actrice de la cohésion sociale dans l’espace universitaire ». Selon Pr. Aminata Niang Diène, « notre institution a traversé des épreuves, elle a su faire preuve d'une résilience impressionnante. Aujourd'hui, tous les acteurs de notre université sont appelés à renforcer la paix et la cohésion qui sont les conditions essentielles pour atteindre l'excellence dans l'institution pédagogique et scientifique ».



Elle a également affirmé que « l'UCAD peut compter sur l'engagement des femmes dans cette quête d'une université plus inclusive plus juste et plus prospère pour le bien-être de notre pays et de l'Afrique ».