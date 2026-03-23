Journée internationale de la météorologie : l’ADC Ninnaba de Kolda salue un outil clé pour l’agriculture durable

À l’occasion de la Journée internationale de la météorologie célébrée ce 23 mars, le directeur exécutif de l’association de développement communautaire (ADC) Ninnaba, basée à Kolda (sud), a mis en exergue le rôle crucial de la météorologie dans le développement agricole local.



Selon Omar Mané, cette science occupe une place centrale dans l’amélioration des pratiques culturales. « Depuis plus de dix ans, les prévisions et les données météorologiques orientent nos producteurs dans le choix des semences ainsi que dans la détermination des périodes de semis », a-t-il expliqué. À l’en croire, ces informations permettent aux agriculteurs d’optimiser leurs rendements, quelles que soient les variations liées à l’hivernage.



Le responsable de l’ADC Ninnaba souligne que l’intégration des données climatiques dans les stratégies agricoles constitue un levier essentiel pour faire face aux aléas climatiques. « La météorologie est aujourd’hui indispensable pour promouvoir une agriculture durable et résiliente », a-t-il insisté.



Au-delà du secteur agricole, Omar Mané a également rappelé l’importance de cette science dans d’autres domaines. Elle joue notamment un rôle déterminant dans la sécurité des activités maritimes. Les prévisions météorologiques permettent ainsi aux voyageurs en mer et aux pêcheurs d’anticiper les risques et de mieux planifier leurs sorties.



En cette journée dédiée à la météorologie, l’ADC Ninnaba appelle à un renforcement de l’accès aux informations climatiques au profit des communautés rurales, afin de consolider les acquis et soutenir durablement les efforts de production.