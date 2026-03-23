Inclusion financière: Le Sénégal devance la Côte d'Ivoire avec une hausse de 1,4 point de sa part de marché

Le Sénégal s'est hissé au premier rang de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour le volume des transactions en monnaie électronique en 2024. Selon un rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) publié le 14 mars 2026, la part du pays est passée de 22,7 % en 2023 à 24,1 % en 2024, confirmant la vitalité de ses services financiers numériques.



Cette performance permet au Sénégal de devancer la Côte d’Ivoire (21,4 %), le Bénin (21,4 %) et le Burkina Faso (18,2 %), dans un paysage régional marqué par une forte concentration de l'activité. À l'échelle de l'Union, l'année 2024 a été portée par une accélération de la digitalisation, notamment via l'essor du crédit digital, la généralisation des paiements par QR code et l'émergence de banques 100 % en ligne.



Le secteur de la monnaie électronique s'impose désormais comme le principal moteur de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Il y contribue à hauteur de 57,2 %, portant le taux global d'inclusion à 73,6 % en 2024. Pour soutenir cette dynamique, la BCEAO poursuit la modernisation de ses infrastructures, avec notamment le déploiement d'une plateforme d'interopérabilité pour le paiement instantané disponible 24h/24 et 7j/7.

