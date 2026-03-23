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Médaille bronze de Saly Sarr : le Président Diomaue salue une performance de « très haut niveau » qui honore le Sénégal



Médaille bronze de Saly Sarr : le Président Diomaue salue une performance de « très haut niveau » qui honore le Sénégal
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ce lundi ses félicitations à Saly Sarr, médaillée de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle grâce à un saut remarquable de 14,70 m.
 
Selon le chef de l’État, cette performance permet à l’athlète sénégalaise de devenir la première Africaine médaillée au triple saut féminin en salle depuis près de 20 ans, inscrivant une page importante dans l’histoire de l’athlétisme africain.
 
« Une performance de très haut niveau qui honore le Sénégal et inspire toute la Nation », a salué le Président Faye.
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Moussa Ndongo

Lundi 23 Mars 2026 - 18:22


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