Médaille bronze de Saly Sarr : le Président Diomaue salue une performance de « très haut niveau » qui honore le Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ce lundi ses félicitations à Saly Sarr, médaillée de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle grâce à un saut remarquable de 14,70 m.



Selon le chef de l’État, cette performance permet à l’athlète sénégalaise de devenir la première Africaine médaillée au triple saut féminin en salle depuis près de 20 ans, inscrivant une page importante dans l’histoire de l’athlétisme africain.



« Une performance de très haut niveau qui honore le Sénégal et inspire toute la Nation », a salué le Président Faye.