Sécurité maritime : la Marine nationale sénégalaise renforce ses capacités avec l'exercice TAGATT 2026

La Marine nationale sénégalaise a conduit, du 16 au 18 mars 2026, l’exercice militaire d’envergure dénommé TAGATT 2026. Cette manœuvre de trois jours s'inscrit dans une stratégie globale de montée en puissance et de renforcement des capacités opérationnelles de la flotte nationale face aux défis sécuritaires croissants en mer.



Le déploiement a mobilisé plusieurs unités navales, des escouades de fusiliers marins commandos ainsi que des opérateurs de la Force spéciale mer. Fait notable, l’exercice a bénéficié d'un appui aérien significatif, illustrant une volonté d'intégration accrue entre la Marine et l'Armée de l'air pour la conduite d'opérations de défense modernes.



L'objectif central de TAGATT 2026 était de consolider les savoir-faire tactiques et d'éprouver la coordination en groupe naval. Les manœuvres ont permis de tester en conditions réelles la réactivité des troupes et l'interopérabilité des différentes composantes engagées. Par cet entraînement de haute intensité, les Forces armées sénégalaises réaffirment leur haut niveau de préparation et leur détermination à sécuriser les eaux territoriales.

