L’Iran dément toute négociation avec les États-Unis, Qalibaf dénonce des « fausses informations »

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a affirmé lundi qu’aucune négociation n’avait eu lieu avec les États-Unis, qualifiant les informations faisant état de pourparlers de « fausses informations » destinées à manipuler les marchés financiers et pétroliers.



« Aucune négociation n’a eu lieu avec les États-Unis. Ces fausses informations visent à manipuler les marchés financiers et pétroliers et à sortir les États-Unis et Israël du bourbier dans lequel ils sont embourbés », a déclaré Qalibaf sur le réseau social américain X.



Il a ajouté que le peuple iranien exigeait un « châtiment complet et exemplaire des agresseurs », soulignant que l’ensemble des responsables iraniens restaient fermement aux côtés de la direction du pays et de la population jusqu’à la réalisation de cet objectif.



Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump a déclaré avoir ordonné un report de cinq jours de toutes les frappes visant les centrales électriques iraniennes et les infrastructures énergétiques, évoquant des discussions « très bonnes et productives » avec Téhéran au cours des deux derniers jours.



L’escalade régionale se poursuit depuis que les États-Unis et Israël ont lancé, le 28 février, une offensive conjointe contre l’Iran, qui a déjà fait plus de 1 340 morts, dont l’ancien guide suprême Ali Khamenei.



Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël, ainsi que la Jordanie, l’Irak et des pays du Golfe accueillant des bases militaires américaines, causant des pertes humaines, des dégâts aux infrastructures et des perturbations sur les marchés mondiaux et dans le trafic aérien.