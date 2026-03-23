UEMOA : La BCEAO facilite l'ouverture de comptes en FCFA pour les ressortissants de la diaspora

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a précisé les modalités permettant aux ressortissants des États membres de l'Union résidant à l'étranger d'ouvrir des comptes de dépôt en francs CFA dans les banques de l'espace communautaire. Cette mesure, conforme au règlement de décembre 2024 sur les relations financières extérieures, vise à accorder aux membres de la diaspora un traitement équivalent à celui des résidents.





Pour bénéficier de cette disposition, les requérants doivent justifier de leur nationalité par la présentation d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité valide d'un pays de l'UEMOA. Ils doivent également prouver un lien avec l'Union, soit par un certificat de résidence ou une attestation de domicile dans l'un des États membres, soit par un document établissant un lien matrimonial ou de filiation directe avec une personne résidente, tel qu'un livret de famille ou un acte d'état civil.





L'ouverture de ces comptes reste soumise au respect strict des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En termes de fonctionnement, ces comptes suivent les mêmes modalités que les comptes ordinaires des résidents. Toutefois, tout transfert de fonds vers l'étranger ou au profit de non-résidents demeure régi par les dispositions relatives au contrôle des changes.





Cette initiative de l'institut d'émission renforce l'inclusion financière des expatriés et simplifie la gestion de leurs avoirs et investissements au sein de l'espace UEMOA.

