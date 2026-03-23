Dette publique de l’UEMOA : le stock global franchit la barre des 93 000 milliards de FCFA(Rapport)

Dans son dernier rapport sur la politique monétaire publié en ce mois de mars 2026, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dresse un tableau préoccupant des finances publiques de l’Union.



L’encours de la dette globale des États membres a atteint 93 622,9 milliards de FCFA à la fin de l’année 2025, marquant une progression de plus de 5 850 milliards en un an.



Cette trajectoire haussière devrait se poursuivre, les projections pour 2026 tablant sur un stock dépassant les 100 000 milliards de FCFA. Actuellement, la dette publique représente 63 % du PIB de l'Union. Plus inquiétant encore, le service de la dette, ce que les États déboursent pour honorer leurs échéances — a consommé 69,4 % des recettes fiscales en 2025, contre 64,5 % l'année précédente.



Le marché régional sous pression, le Sénégal sous surveillance



Face au durcissement des conditions sur les marchés internationaux, les pays de l’UEMOA se sont massivement tournés vers le marché financier local. En 2025, les emprunts régionaux ont bondi de 61,5 %, atteignant 15 105,2 milliards de FCFA, tandis que les émissions d'euro-obligations reculaient à 1 821 milliards.



La BCEAO alerte spécifiquement sur les risques liés aux incertitudes entourant la conclusion d'un nouveau programme entre le FMI et le Sénégal. Selon l'institution émettrice, cette situation, couplée à un niveau d'endettement élevé, pourrait dégrader la perception du risque souverain de l'Union.



Pour le Sénégal, dont l'accès aux marchés internationaux est restreint, une saturation du marché financier régional compliquerait davantage la mobilisation des ressources nécessaires au financement de son économie.

