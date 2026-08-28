Mercato des Lions : Ibrahim Mbaye s’accorde avec Aston Villa, Lamine Camara ciblé par Chelsea, Liverpool persiste pour Ismaila Sarr

À quelques jours de la clôture du mercato estival, plusieurs internationaux sénégalais sont annoncés dans le viseur de clubs de Premier League. Après les arrivées d’El Hadji Malick Diouf à Brentford et de Nicolas Jackson à Aston Villa, d’autres mouvements pourraient encore intervenir.



À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye devrait ainsi quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Aston Villa. Selon les informations exclusives de David Ornstein, le club anglais aurait trouvé un accord de principe avec le PSG pour le transfert de la jeune pépite sénégalaise, pour un montant de 55 millions d’euros, soit environ 36 milliards de FCFA.



Aston Villa pourrait également accueillir Nicolas Jackson, déjà annoncé dans ses rangs, tandis qu’un autre international sénégalais est suivi par un grand club anglais.



Lamine Camara dans le viseur de Chelsea



Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Lamine Camara, intéresse en effet Chelsea. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’international sénégalais figure sur la liste des joueurs ciblés par les Blues.



Le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, aurait rencontré les dirigeants de Chelsea pour évoquer notamment cette possibilité. Le club londonien étudie un éventuel transfert et Lamine Camara serait, de son côté, « ouvert » à l’opportunité de rejoindre Chelsea.



Liverpool insiste pour Ismaïla Sarr



De son côté, Liverpool poursuit ses démarches pour recruter Ismaïla Sarr. Le club anglais aurait déjà vu une première offre d’environ 50 millions de livres sterling rejetée par Crystal Palace.



Les Reds ne seraient toutefois pas disposés à abandonner la piste de l’attaquant sénégalais et pourraient revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse.



Crystal Palace réclamerait jusqu’ici entre 60 et 70 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour plusieurs internationaux sénégalais, très convoités en Premier League.