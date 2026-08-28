Mercato : Nicolas Jackson rejoint officiellement Aston Villa (images)

Aston Villa a officiellement annoncé ce vendredi la signature de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. L’attaquant international sénégalais s’engage définitivement avec le club de Birmingham dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 65 millions de livres sterling, soit environ 75 millions d’euros (49 milliards de FCFA).



Cette opération constitue une nouvelle transaction majeure entre deux clubs de Premier League, au terme d’un mercato estival particulièrement animé.



À Aston Villa, Nicolas Jackson retrouvera Unai Emery, qu’il connaît bien. L’entraîneur espagnol avait déjà dirigé l’attaquant sénégalais lors de son passage à Villarreal et souhaitait depuis longtemps le retrouver.



Le transfert représente ainsi un retour aux sources pour Jackson, qui avait connu une période particulièrement prolifique sous les ordres d’Emery en Espagne.



Entre 2020 et 2023, l’international sénégalais avait disputé 48 matches officiels avec l’équipe première de Villarreal, pour un bilan de 13 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues.



À Aston Villa, Jackson tentera désormais de franchir un nouveau cap sous la direction d’Unai Emery.