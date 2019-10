Journée mondiale de la pauvreté : La pauvreté diminue-t-elle vraiment ?

En moins d'une génération, plus de 1,1 milliard de personnes ont été " sorties de la pauvreté ", selon la Banque mondiale.



C'est sans aucun doute l'une des plus belles histoires de prospérité mondiale de ce siècle.



Entre 1990 et 2015, le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil international de pauvreté (1,90 dollar des États-Unis par jour ou moins) est tombé de 1,9 milliard à 735 millions.



Cela signifie que la part de la population considérée comme pauvre, selon cette définition, est passée de 36 % à 10 % au cours de la même période.



Mais l'histoire de la lutte contre la pauvreté n'est pas uniforme, et l'économiste qui a conçu le seuil de pauvreté a déclaré à la BBC que les politiques de développement actuelles "n'atteignent pas assez bien les plus pauvres".



Martin Ravallion, ancien directeur de la recherche et vice-président principal de la Banque mondiale, a déclaré que " la montée des inégalités est le plus grand défi auquel nous devons faire face en termes de progrès dans la lutte contre la pauvreté et le progrès social en général ".



'Deux vitesses'



Selon la Banque mondiale, l'absence de croissance inclusive, le ralentissement économique et, plus récemment, les conflits ont entravé les progrès dans certains pays.



Alors qu'en Chine et en Inde, un milliard de personnes ne sont plus considérées comme pauvres, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne est en fait plus élevé qu'il y a 25 ans.



"Au cours de la dernière décennie, nous avons vu un monde qui évolue à deux vitesses ", déclare Carolina Sánchez-Páramo, directrice mondiale de la pratique mondiale en matière de pauvreté et d'équité à la Banque mondiale.