Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 2025 : un appel à l’action

Le monde célèbre , ce 20 mars, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (JMSBD) sous le thème « Une bouche heureuse… Un corps heureux ». Cet événement annuel, vise à sensibiliser le public à l'importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire et à ses impacts sur la santé globale.



Au Sénégal, la prévalence des maladies bucco-dentaires reste alarmante. Selon les chiffres officiels, plus de 76 % des adultes souffrent de problèmes dentaires, souvent liés à un manque de prévention, une alimentation riche en sucres et un accès limité aux soins. La carie dentaire et les maladies parodontales constituent les principaux fléaux, touchant aussi bien les enfants que les adultes.

À l'occasion de cette journée, plusieurs actions de sensibilisation et de prévention seront mises en place à travers le pays. La santé bucco-dentaire est un enjeu de santé publique qui nécessite une implication de tous : professionnels de santé, pouvoirs publics, établissements scolaires, et citoyens.



En adoptant une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, incluant un brossage deux fois par jour et des visites régulières chez le dentiste, chacun peut contribuer à préserver son bien-être général.