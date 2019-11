Journée mondiale du diabète : tout le monde devrait adopter le régime dit "diabétique"

415 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde, dont plus de 77 % dans les pays à faible et à moyen revenu, selon la Fédération internationale du diabète (IDF).



La maladie se caractérise par un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé.



En plus des traitements, trop chers pour la plupart des patients, l'accent doit être mis sur le régime alimentaire.



Un défi pour les malades comme Erick Ahounou, mais à Dakar où il vit une partie de l'année, des professionnels de santé encadrent les diabétiques, leur restaurant situé à la Gueule-Tapée propose chaque jour des repas diététiques.



Le régime considéré comme étant réservé au diabétique est en fait le régime alimentaire parfait, selon ces professionnels du secteur de la santé.