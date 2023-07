Journée mondiale sans Sac plastique: La "Brigade de l'Environnement" sensibilise sur les dangers et offre 1000 sacs biodégradables aux commerçants mborois

La Journée mondiale sans sac plastique a été célébrée ce lundi 03 juillet 2023 dans le prolongement de la Journée mondiale de l'Environnement ce 05 juin dernier sous le thème "Combattre la pollution plastique". Pour sensibiliser le grand public à ce problème environnemental majeur, la Brigade de l'Environnement a déroulé des activités de sensibilisation pour montrer au grand public comment réduire voire éliminer l'usage de sacs plastique, et plus largement tout emballage plastique.



"Les sacs en plastique peuvent sembler être une commodité pour les achats au marché...mais ils représentent également une énorme pression sur l’environnement. Il faut jusqu’à 400 ans pour que les emballages en plastique se désintègrent. Ils constituent donc une grande partie de ce qui reste dans nos décharges, sur terre, en mer et sont sources de pollution. Ils détruisent la flore et la faune, polluent nos océans, participe à l'insalubrité de nos villes et au réchauffement climatique", a fait savoir l'ONG Brigade de l'Environnement basée dans les Niayes de Mboro.



L'ONG-La Brigade de l'Environnement recherche des alternatives pour démontrer qu’un monde sans l’utilisation d’autant de plastique est possible. Cet événement s’inscrit dans le contexte de la dégradation de nos écosystèmes. Tout ceci dans le but de rendre la planète plus sûre pour les humains, l’environnement et la faune en éliminant l’utilisation des sacs en plastique. Sur ce, la Brigade a fait un don de 1.000 sacs biodégradables comme alternative aux sacs plastiques au niveau du marché de Mboro et d'attirer l'attention des commerçants et les consommateurs sur la nécessité d'une modification de leurs habitudes, vers une consommation plus durable et économique.



"La Brigade incite les commerçants et la population à arrêter d’utiliser les emballages en plastique. La meilleure façon de participer est aussi la plus facile à faire; où que vous êtes, à la boutique, au marché, en passant par le restaurant, c'est de veiller à ne pas utiliser et à ne pas demander de sacs en plastique. À la place vous pouvez venir avec vos propres sacs biodégradables en tissu, carton ou même vos boites de conservation. Sachons que chaque sac plastique dont nous disposons, affecte la vie de chacun dans le monde pour les générations à venir. Ensemble, éliminons progressivement les sacs en plastique et faisons la promotion des sacs organiques réutilisables", indique ladite ONG dans son communiqué.