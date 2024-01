Journée nationale de l'équité sociale et territoriale : PUDC, PUMA, FERA , Macky Sall brandit les "béquilles" du PSE

« L’équité sociale et territoriale au cœur du Plan Sénégal émergent », ainsi s’intitule le thème de la journée nationale de l’équité sociale et territoriale. C’est un thème mentionné dans le plan Sénégal émergent (PSE). Au plus haut niveau, le Sénégal a théorisé et plaidé ce modèle pour convaincre de son importance dans les mutations sociales. Et dans cet ordre, les Nations unies, en premier lieu ont tenu à épauler l’Etat du Sénégal dans l’élaboration des progrès du PSE. Un engagement que sa coordinatrice résidente au Sénégal, Aminata Maiga a tenu à souligner. « Les Nations unies restent aux côtés du Sénégal dans ses efforts pour concrétiser les aspirations du Plan Sénégal émergent. Ensemble, travaillons main dans la main pour bâtir un Sénégal équitable, prospère et résilient », a-t-elle déclaré.



Le Sénégal dans le cadre du PSE a initié, cette dernière décennie, des projets allant dans le sens de l’équité territoriale. A titre d’exemple, Macky Sall a donné une myriade de réalisations, lors de son discours d’ouverture. Lesquelles ont été concrétisées par des outils comme PUDC, PUMA, FERA etc. S’appuyant sur le PUMA, le président dira qu’il «a permis de construire plus de 827 km de pistes de désenclavement, d’électrifier 974 villages et d’installer 328 forages dont plusieurs forages multi villages, en plus de la distribution d’équipements pour l’allégement des travaux des femmes ». « Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a réalisé 249 km de pistes, électrifié 97 localités et permis le désenclavement de 284 villages, sans compter la construction de structures de santé et d’autres commodités », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, Macky Sall a, aussi, fait mention du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES). Qui selon lui, « a positivement impacté plus de 3 millions d’habitants, avec 198 km de voiries et 3998 lampadaires». Des actes qui ont poussé la coordinatrice résidente, Madame Maiga à saluer le peuple Sénégalais pour « son engagement en matière d’équité territoriale et sociale. Et elle encourage le gouvernement à persévérer dans cette voie ».



La première édition de la journée nationale de l’équité sociale et territoriale a vu la participation de plusieurs acteurs et partenaires. Les Nations unies principales partenaires du Sénégal sur le modèle PSE a salué les efforts consentis par le pays pour combler le gap des disparités sociales.