Journée nationale des pupilles de la nation : Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko seront présentés comme des modèles aux enfants

La première édition de la Journée nationale des pupilles de la Nation sera célébrée ce samedi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Selon la directrice générale de l’Office national des pupilles de la Nation (ONPN), Fatima Mbengue, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, seront présentés comme des modèles "au regard de leur parcours et de leur résilience".



"Nous souhaitons que le président de la République et le Premier ministre soient présents. Pourquoi ces deux figures ? Parce que nous savons qu'ils ont traversé trois années difficiles. Mais grâce à leur résilience et à la force qu'ils ont montrée pour défendre leurs idées, ce sont des modèles que nous voulons présenter à ces enfants", a expliqué Mme Mbengue aux confrères de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Elle a ajouté : "Il est important pour nous que ces jeunes puissent se référer à ces figures, le chef de l’État et le Premier ministre. Bien qu’il y ait d'autres modèles, ces deux personnalités se sont particulièrement illustrées ces dernières années et sont aujourd'hui à la tête de notre pays."



La première édition de cette Journée nationale des pupilles de la Nation sera, selon Mme Fatima Mbengue, "une journée de solidarité et de reconnaissance".