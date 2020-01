#JournéePropretéAMermoz - La Première Dame ravit la vedette au chef de l’Etat

À Mermoz, les militants et autres professionnels du nettoiement et ramassage d’ordures ont répondu présent à la Journée mensuelle de la Propreté initiée par le chef de l’Etat ce 4 janvier 2020. Et la Première Dame qui ne passe jamais inaperçue, ravit un peu la vedette à son mari de Président. Elle est sollicitée par-ci et par-là pour des selfies... Regardez !!!