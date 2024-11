Jude Bellingham menace Harry Kane, le gros problème d’Ancelotti avec ses remplaçants

Jude Bellingham peut remplacer Harry Kane



Comme le rappelle le Daily Mail, l’Angleterre a récemment joué sans Harry Kane lors d’un match contre la Grèce, permettant à Ollie Watkins de briller. Le débat persiste sur son rôle crucial pour l’équipe nationale, avec des performances jugées parfois fatigantes. Thomas Tuchel, futur sélectionneur, devra gérer l’équilibre entre maximiser les talents émergents et préparer Kane pour la Coupe du monde 2026. Kane reste l’un des meilleurs buteurs d’Europe, mais son calendrier chargé soulève des questions sur sa fraîcheur. Une situation qui profite à Jude Bellingham. Il a renforcé son statut de futur capitaine de l’Angleterre grâce à une performance exceptionnelle lors d’une victoire en Grèce. Leader naturel, il s’est distingué par sa responsabilité sur et hors du terrain, impressionnant ses coéquipiers et son entraîneur intérimaire Lee Carsley. Alors que l’avenir du brassard après Harry Kane est discuté, Bellingham se positionne comme un candidat sérieux, alliant talent, maturité et expérience.





L’énigme des remplaçants du Real Madrid



Luis de la Fuente a montré que son équipe pouvait être forte avec ses remplaçants hier soir. Chose que Carlo Ancelotti n’a pas réussi à faire depuis le début de saison avec le Real Madrid. Tout simplement parce que le club espagnol est l’équipe qui utilise le moins ses remplaçants en Liga, avec seulement 888 minutes de jeu accumulées en 12 matches. Ancelotti effectue en moyenne ses changements à la 72e minute, souvent limités et tardifs. Des joueurs comme Modric, Brahim Diaz et Rodrygo figurent parmi les plus sollicités. La situation d’Endrick et d’Arda Güler illustre ce problème. Le Turc n’a disputé que 306 minutes en 12 matchs, et le Brésilien seulement 121 minutes en 10 apparitions. Malgré des performances prometteuses, leur rôle secondaire a déjà des répercussions sur le mercato.



Accord pour Alphonso Davies



Il y en a un qui risque prochainement d’avoir pas mal de minutes dans les jambes avec le Real Madrid, c’est Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en 2025. « Accord avec Davies » placarde Marca. Le journal espagnol explique que les discussions, entamées depuis plus d’un an, ont vu le joueur rester fidèle à sa volonté de rejoindre le club madrilène. Davies, convaincu qu’un transfert au Real est la meilleure option, a rejeté toutes les propositions bavaroises. Le Bayern, redoutant un scénario similaire au départ d’Alaba, semble résigné. La signature officielle est attendue dès le 2 janvier 2025.