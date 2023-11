Judo – Open international de Dakar (Cadets) : le Sénégal glane 8 médailles dont 2 or

A l’Open international de Dakar, les membres de l’équipe nationale du Sénégal chez les cadets ont glané 8 médailles, dont 2 or. Seuls les garcons ont décroché l’or. Mamadou Yero Ba (-55 kg) a dominé son compatriote Souleymane Niang (2e) et le Nigérien Abdoulaziz Djibo (3e).



Selon « Stades », l’autre médaille d’or du Sénégal a été décrochée par Maouloud Guèye (-60 kg). Massamba Diop (-50 kg) a décroché l’argent chez les garçons.



Chez les filles, le Sénégal n’a pas obtenu de médailles d’or, mais a décroché 2 médailles : 1 argent et 1 bronze. La Sénégalaise Mariama Diop (-52 kg) s’est contentée du bronze alors que son compatriote Khady Guèye (+70 kg) arrive 2e dans sa catégorie derrière la Camerounaise Mayra Evelyne, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



L’Open va se poursuivre avec les seniors qui montreront sur le tapis ce samedi et dimanche au stadium Marius Ndiaye.