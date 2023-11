Judo – Open international de Dakar (juniors) : le Sénégal décroche 14 médailles dont 7 or

Le Sénégal est bien entré dans l'édition 2023 de l'Open international de Dakar. Chez les juniors jeudi au stadium Marius Ndiaye, les athlètes sénégalais ont dicté leur loi face à leurs homologues en glanant 14 médailles dont 7 en or.



Chez les garçons, Oumar Mballo (-60 kg) et Mouhamedou Mboup (-66 kg) ont décroché l'or dans leurs catégories. Namory Keita (-81 kg) a également remporté la plus haute médaille devant Khaled Axel Konaté du Burundi (2e) et du Malien Alou Kane (3e), rapporte « Stades » dans son édition de ce vendredi.



Chez les filles, Diakhou Sène Sonko (-48 kg) a dompté ses adversaires et a devancé sa compatriote Binta Ndione qui s'est contentée de la médaille d'argent.



Sans surprise, Diodio Sonko (-52 kg) caracole en tête du classement de sa catégorie. Ndèye Marème Seyni Sall (-57 kg) et Astou Ndiaye Diallo (-78 kg) ont également décroché l'or dans la compétition.