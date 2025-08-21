Justice : Bougar Diouf convoqué à la cybersécurité après un post sur Facebook

Bougar Diouf, membre de la coalition Diomaye Président, est convoqué ce vendredi 22 août à la division de la cybersécurité. Ce, suite à un post qu’il a publié sur Facebook.



Dans ladite publication, Bougar Diouf interpelle directement le Premier ministre Ousmane Sonko sur la question de la Casamance. Il lui demande de dire clairement aux rebelles de « cesser d’acheter des armes à Paris et en Turquie », s’interrogeant sur l’usage de ces armes face à l’armée sénégalaise.



Il critique également la présence du chef du gouvernement lors d’une rencontre entre le président de la République et des généraux, estimant que « ce n’était pas sa place ».



M. Diouf a exhorté le Premier ministre à « se limiter à son rôle » et à orienter son action vers le développement économique et le soutien au patronat, plutôt que de laisser prospérer, selon lui, un trafic d’armes dans le sud du pays.



Cette publication lui vaut d’être convoqué par les enquêteurs.