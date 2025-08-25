Justice : Bougar Diouf envoyé en prison pour « diffusion de fausses nouvelles »

Le président de l’Union des panafricanistes sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi, après son défèrement par la Division spéciale de cybersécurité. Selon des sources judiciaires, le procureur de la République a ordonné son incarcération pour « diffusion de fausses nouvelles ».



Membre de la coalition Diomaye Président, Bougar Diouf devra comparaître dès mercredi en flagrant délit. Son arrestation fait suite à des propos jugés controversés sur le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que sur la rébellion en Casamance, largement relayés sur les réseaux sociaux.