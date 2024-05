Justice : « Des poursuites seront initiées contre les accusés des rapports », selon Ousmane Diagne

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne se veut clair et catégorique sur la diligence des rapports publiés des différents Corps de contrôle. Il a annoncé que « des poursuites seront initiées contre tous les accusés dans les rapports ».



Ayant accordé une interview à l’Agence de Presse sénégalaise (APS), il est largement revenu sur la question de la suite à donner après la publication des rapports des corps de contrôle, notamment ceux de la Cour des comptes, de l’Office nationale de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et de l’Inspection Générale d’Etat (IGE). « Toutes les recommandations de poursuite dans ces rapports vont être confiées à des juges indépendants », a déclaré sans nuance le ministre.



Insistant sur la fiabilité desdits rapports car « rédigés par des professionnels », Ousmane Diagne a soutenu que « la finalité d’un rapport est, dès lors, que les auteurs du rapport préconisent des poursuites ». Il a ajouté : « Je ne pense pas, à moins évidemment que les poursuites préconisées ou suggérées ne soient pas légalement établies, et je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu’il n’y ait effectivement des raisons de penser que les infractions qui ont été retenues contre les uns et les autres ne soient pas du tout établies ».



Ainsi, selon lui, il faudra compter sur le ministre de la Justice pour obtenir « la vérité et la transparence » de la suite à donner à ces rapports. « Ces poursuites seront initiées et confiées à des magistrats indépendants et expérimentés, qui vont tout simplement décider de la suite à donner et éventuellement distribuer les sanctions appropriées », a-t-il souligné dans son entretien.