Justice : « Gaïndé Macky » placée sous mandat de dépôt pour « injures publiques »

La militante de l’Alliance pour la République (APR), D. Mbodj, connue sous le surnom de « Gaïndé Macky », a été placée sous mandat de dépôt ce jeudi.
Déférée par la Division spéciale de cybersécurité, elle est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « injures publiques ». « L’influenceuse » devrait comparaître lundi 6 octobre en flagrant délit devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.
Pour rappel, le procureur de la République s’est autosaisi, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle proféré des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader.
Déférée par la Division spéciale de cybersécurité, elle est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « injures publiques ». « L’influenceuse » devrait comparaître lundi 6 octobre en flagrant délit devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.
Pour rappel, le procureur de la République s’est autosaisi, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle proféré des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader.
Autres articles
-
Début octobre : instabilité pluvieuse et hausse inquiétante des eaux du fleuve Sénégal
-
FMI : le Conseil d’administration examine ce vendredi le dossier du Sénégal en vue d’un nouveau programme
-
Sécurité électrique : Les acteurs territoriaux de Kolda sensibilisés sur l’obligation du contrôle de conformité des installations
-
DGID : interruption temporaire des services en ligne, les guichets mobilisés
-
Maroc: trois manifestants du mouvement GenZ 212 tués par balle dans l'attaque d'une gendarmerie