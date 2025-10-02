Justice : « Gaïndé Macky » placée sous mandat de dépôt pour « injures publiques »

La militante de l’Alliance pour la République (APR), D. Mbodj, connue sous le surnom de « Gaïndé Macky », a été placée sous mandat de dépôt ce jeudi.Déférée par la Division spéciale de cybersécurité, elle est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « injures publiques ». « L’influenceuse » devrait comparaître lundi 6 octobre en flagrant délit devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.Pour rappel, le procureur de la République s’est autosaisi, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle proféré des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader.