Justice : La Cour de la CEDEAO organise des audiences foraines et de sensibilisation à Conakry

Dans le cadre de sa mission de protection des droits de l'homme, la Cour de Justice de la CEDEAO déploie une série d'audiences hors siège et de sessions de sensibilisation à Conakry, en République de Guinée, durant la semaine du 12 au 18 mai 2026. Cette initiative vise à renforcer la proximité de l'institution judiciaire communautaire avec les citoyens guinéens et à faciliter l'accès au droit au niveau régional.
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