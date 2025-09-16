Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Justice : Mbagnick Diop obtient une liberté provisoire



Justice : Mbagnick Diop obtient une liberté provisoire
Après sa garde à vue, Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), a été libéré. Il demeure toutefois à la disposition de la justice.
 
 
« Mbagnick Diop est relâché à l’issue de sa garde à vue et reste à la disposition de la Justice. Une bonne nouvelle », a écrit Madiambal sur X.
 
Mbagnick Diop a été placé en garde à vue hier, lundi, après une longue audition menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Son implication dans cette affaire fait suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui cite son nom et celui de l’artiste-chanteur Wally Ballago Seck dans le cadre d'une enquête judiciaire confiée au Pool judiciaire financier (PJF).
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 19:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter