Justice : Mbagnick Diop obtient une liberté provisoire

Après sa garde à vue, Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), a été libéré. Il demeure toutefois à la disposition de la justice.
« Mbagnick Diop est relâché à l’issue de sa garde à vue et reste à la disposition de la Justice. Une bonne nouvelle », a écrit Madiambal sur X.
Mbagnick Diop a été placé en garde à vue hier, lundi, après une longue audition menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Son implication dans cette affaire fait suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui cite son nom et celui de l’artiste-chanteur Wally Ballago Seck dans le cadre d'une enquête judiciaire confiée au Pool judiciaire financier (PJF).
