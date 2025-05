Justice : Me Moussa Diop annonce une plainte contre le journaliste Serigne Saliou Gueye

Me Moussa Diop a annoncé, ce jeudi 15 mai, via ses réseaux sociaux, son intention de porter plainte contre Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du quotidien « YOOR YORR Bi ».



La décision de l’avocat fait suite à la parution d’un article en Une du journal, titré : « Exhumation d’une vidéo de plus de neuf mois pour nuire à Azoura Fall : Me Moussa Diop ou le summum de l’indignation ».



Une publication qui a profondément irrité Me Diop, le poussant à enclencher une procédure judiciaire contre le journaliste.





« SI LE MOT "ALKOU" A ÉTÉ JUDICIAIREMENT QUALIFIÉ D'INJURE PUBLIQUE (AFFAIRE MOUSTAPHA DIAKHATÉ), "INDIGNE" NE SAURAIT EN ÉCHAPPER. JE DEPOSE SANS DÉLAI UNE PLAINTE PÉNALE, CONTRE LE SIEUR SERIGNE SALIOU GUEYE, PATRON DU QUOTIDIEN "YOOR YOOR BI". UNE AUTRE PLAINTE SERA DÉPOSÉE AUPRES DU CORED ET DU CNRA. QUELLE PRESSE », a écrit l'avocat.