Justice : Tahirou Sarr transféré à la prison du Cap Manuel

Tahirou Sarr a changé d’univers. Placé sous mandat de dépôt pour « escroquerie sur les derniers publics et blanchiment de capitaux", l'homme d'affaires a été transféré de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss à la prison du Cap Manuel.Désormais, c’est dans un espace plus exigu que M. Sarr va passer ses nuits. Des sources du journal L’Observateur révèlent qu’il va partager sa cellule avec quatre autres détenus. Elles ajoutent que son transfère au Cap Manuel s’est joué en l’espace de quelques jours, entre le week-end et ce début de semaine.A rappeler que le patron de Sofico a déposé deux cautions auprès du Pool judiciaire financier et de l'Agent judiciaire de l'Etat estimées à 419 milliards de F Cfa pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais ses demandes ont été rejetées.