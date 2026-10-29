Justice : la requête en annulation du mandat d'arrêt contre Madiambal Diagne enrôlée à la Cour d'appel de Dakar

La requête aux fins d’annulation du mandat d’arrêt international visant Madiambal Diagne a été officiellement enrôlée devant la justice sénégalaise. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a évoqué le dossier ce mercredi 28 octobre 2026, répondant ainsi aux demandes répétées du patron de presse qui déplorait l'absence de traitement de ses recours.



La juridiction selon des sources médiatiques a retenu l'affaire lors de cette première audience avant d'ordonner un renvoi des débats à mercredi prochain pour la poursuite des observations.



Pour rappel, le Pôle judiciaire financier (PJF) avait émis ce mandat d'arrêt international en septembre 2025. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur des transactions financières suspectes, des faits présumés de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs et d'escroquerie portant sur des deniers publics, en lien avec des flux financiers impliquant la société Ellipse Projects et un marché de la justice.