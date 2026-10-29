La Poste : les syndicats dénoncent des irrégularités dans la gestion des fonds de retraite et prévoient un plan d’action

La Convergence des Syndicats de La Poste hausse le ton sur la gestion des fonds de l’Assurance Retraite Complémentaire du Personnel. Réunis jeudi 29 octobre 2026 à la permanence syndicale Ousmane Camara du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNPT), sise aux Colis postaux, avenue Malick Sy, les secrétaires généraux des syndicats ont dénoncé des irrégularités présumées dans la gestion de cette épargne collective et exigé le paiement des primes dues aux travailleurs.



Dans un communiqué, la Convergence a d’abord adressé ses « vives félicitations à l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Groupe La Poste », avant de réaffirmer sa détermination à poursuivre son « combat légitime pour exiger le paiement anticipé et la clarification de la situation des fonds de l’Assurance Retraite Complémentaire du Personnel ».



À la suite « d’investigations poussées » et de « constatations particulièrement graves sur la gestion de cette épargne collective par la Direction générale », les syndicalistes ont formulé trois principales exigences.



Ils réclament « un bilan exhaustif et transparent des fonds logés auprès des compagnies d’assurance NSIA et AMSA », la mise à disposition « sans délai » de l’ensemble des contrats souscrits auprès de ces compagnies, ainsi que le paiement des primes aux travailleurs.



Selon la Convergence, ces « revendications élémentaires et de pur droit restent sciemment ignorées par la Direction générale ».



Les syndicalistes affirment également qu’il a été formellement établi qu’une « partie substantielle des fonds confiés à NSIA » a été rapatriée « à l’insu des bénéficiaires ».



« Ces sommes ont manifestement été détournées de leur objet initial pour financer des dépenses occultes », soutient la Convergence, qui dénonce une gestion qu’elle juge préoccupante de l’épargne destinée à la retraite des travailleurs.



Face à cette situation, les syndicats rappellent que « l’épargne retraite n’est pas une caisse de roulement ! Ces fonds sont la propriété exclusive des travailleurs et nul autre n’a le droit d’en disposer ! ».



La Direction générale accusée de diversion



La Convergence reproche par ailleurs à la Direction générale de s’enfermer dans une « stratégie de diversion ». Elle l’accuse de diffuser des informations « partielles et tronquées » sur les avoirs déposés auprès d’AMSA, tout en gardant un « silence assourdissant et suspect » sur les fonds confiés à NSIA.



Selon les syndicalistes, ce « déni de responsabilité ne fait que renforcer nos soupçons sur la gestion de ces fonds entre la Direction générale et les deux compagnies d’assurances ».



Un plan d’action en préparation



À l’issue de l’évaluation stratégique de cette première phase de mobilisation, la Convergence des Syndicats de La Poste annonce avoir élaboré un plan d’action face à ce qu’elle qualifie d’« obstination injustifiée de la Direction générale ».



Les dates précises et les modalités d’exécution des différentes étapes de ce plan seront communiquées prochainement, précise le communiqué.



En attendant, la Convergence appelle l’ensemble des forces vives du Groupe La Poste à « faire bloc », à observer « une vigilance de chaque instant » et à se tenir prêtes à exécuter les prochains mots d’ordre syndicaux.



Les syndicalistes concluent leur déclaration par un appel à l’unité et à la mobilisation : « Unis et déterminés pour la transparence et le respect des droits acquis des travailleurs ! »