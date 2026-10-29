Mouvement de grève à l'AIBD : le SYNPAAS met en garde la direction générale contre toute tentative d'intimidation

À Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE, Directeur Général AIBD SA



Objet : Mise en garde contre toute tentative d’intimidation et toute sanction illégale à l’encontre des agents exerçant leur droit de grève



Monsieur le Directeur Général, Le SYNPAAS a pris connaissance avec indignation des instructions visant à organiser un pointage physique systématique sur les sites de Yoff et de Diass. L’objectif affiché de sanctionner les agents restés chez eux en application du mot d’ordre de grève générale, constitue une atteinte frontale et une tentative d’intimidation inacceptable.



Le SYNPAAS a, en outre, demandé à ses membres de respecter ce mot d’ordre Rien ne justifie donc une mesure d’exception à l’encontre des agents qui suivent la consigne de leur syndicat. Qualifier aujourd’hui ce mouvement d’« illicite » pour justifier des sanctions relève d’une interprétation unilatérale et partisane, que nous contestons fermement. Aucune direction d’entreprise y compris celle d’AIBD SA n’est habilitée à se substituer aux juridictions compétentes pour déclarer ce mouvement illégal et en tirer des conséquences disciplinaires.



Nous vous mettons en garde de manière formelle :



• Toute retenue de salaire discriminatoire, excédant la durée effective de la cessation de travail ou prononcée à titre de sanction à l’encontre des agents ayant suivi le mot d’ordre, sans décision judiciaire préalable constatant l’illégalite du mouvement, sera considérée comme abusive et contestée.



• Tout pointage physique organisé dans le seul but d’identifier et de sanctionner les grévistes constitue une mesure d’intimidation et une atteinte aux libertés syndicales.



• Toute sanction disciplinaire (avertissement, blâme, mise à pied ou autre) prononcée en raison de la participation à ce mouvement sera systématiquement attaquée.



Toute poursuite de ces pratiques d’intimidation fera l’objet d’une réponse à la hauteur.



Nous restons attachés au dialogue social. Mais nous ne tolérerons aucune remise en cause du droit de grève, ni aucune tentative de criminaliser l’exercice légitime de ce droit.



Le Secrétaire Général Syndicat Personnels Activités Aéronautiques du Sénégal L A S, Serigne Moustapha Gaye « Mara »