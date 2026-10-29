Justice : Omar Pène nommé ambassadeur de la réinsertion des personnes détenues par le ministre Moussa Sarr

Ambassadeur de la bonne volonté auprès de la communauté estudiantine, l'artiste Omar Pène a été désigné ambassadeur de la réinsertion des personnes détenues par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr. Cette distinction lui a été annoncée jeudi 29 octobre 2026, lors d’une audience au ministère de la Justice, en reconnaissance de son engagement en faveur de l’Administration pénitentiaire.



Il s’agit, selon le ministère, d’une « distinction en hommage à son engagement en faveur de l’Administration pénitentiaire ».



Cette reconnaissance intervient à la suite de la sortie d’un single dans lequel l’artiste rend hommage à ce corps chargé de la gestion des établissements pénitentiaires et de l’accompagnement des personnes détenues.



Reçu par le ministre de la Justice, en présence de son manager, Moustapha Dieng, Omar Pène a été félicité pour son initiative. Avant cette audience, Me Moussa Sarr lui avait adressé un courrier de remerciement, avant de l’inviter à une rencontre officielle.



Au cours des échanges, le ministre a salué « sa posture constante, sa compassion et sa contribution au pays ». Il a également souligné la portée de cette œuvre musicale, qui met en lumière un corps professionnel « souvent incompris », appelé à accomplir sa mission dans un contexte marqué par des moyens limités.



En récompense de cet engagement, Me Moussa Sarr a décidé de faire d’Omar Pène un ambassadeur de la réinsertion des personnes détenues.



« Une cérémonie officielle de désignation sera prochainement organisée en collaboration avec l’Administration pénitentiaire », annonce le ministère de la Justice.



Très honoré par cette distinction, l’artiste a renouvelé son engagement à accompagner l’action du ministre.



À travers cette initiative, le ministère entend valoriser les contributions artistiques et citoyennes en faveur de la réinsertion sociale des personnes détenues. Il s’agit également de sensibiliser l’opinion publique à la mission de l’Administration pénitentiaire et aux enjeux du retour des personnes détenues dans la société.