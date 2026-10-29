Mbour : à compter du samedi 31 tout animal errant sur la voie publique fera l’objet d’une mise en fourrière automatique (officiel)

En prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), le sous-préfet de l’arrondissement de Sindia (petite-cote/Mbour), El Hadji Djiby Bocoum, annonce une mesure d'interdiction de la divagation des animaux dans les communes de Ngaparou, Saly Portudal et La Somone. À compter du samedi 31 octobre 2026, tout animal errant sur la voie publique dans ces localités fera l’objet d’une mise en fourrière automatique.



Dans un communiqué officiel, l’autorité administrative invite les propriétaires de bétail à prendre les dispositions nécessaires pour retirer leurs bêtes de la circulation et les maintenir dans des enclos ou espaces appropriés. Le délai de rigueur est fixé au vendredi 30 octobre 2026 à 23 heures. Passé cette échéance, les services compétents appliqueront systématiquement les opérations d'enlèvement.



Cette décision administrative vise à responsabiliser les éleveurs et propriétaires afin de mettre un terme à la divagation du bétail dans ces trois communes touristiques de la Petite-Côte.