JOJ Dakar 2026 : 11 000 participants, dont 700 danseurs, attendus à la cérémonie d’ouverture

Environ 11 000 participants, dont 700 danseurs, sont attendus à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue le samedi 31 octobre de 18h30 à 20h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant une source officielle.



Le spectacle, dont la mise en scène est confiée à Adama Diop sous la direction de Khady Niang, directrice des cérémonies, ambitionne de mettre en valeur « l’identité sénégalaise et la diversité culturelle du continent africain », selon le site officiel des JOJ 2026.



La cérémonie se tiendra au stade Abdoulaye Wade, une enceinte de 55 000 places qui accueillera également les épreuves de tir à l’arc. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, sont annoncés à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de plusieurs pays.



Les JOJ 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain, vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly, avec environ 2 700 athlètes.