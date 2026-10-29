Désinformation genrée : ARTICLE 19 et Polaris Asso outillent les femmes pour mieux riposter

ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest et Polaris Asso ont organisé, ce jeudi 29 octobre 2026, le bootcamp « Les Amazones », consacré à la lutte contre la désinformation genrée en période électorale au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Soutenue par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cette initiative marque l’aboutissement d’un parcours de formation axé sur la vérification des faits, la maîtrise des outils numériques et la sensibilisation des communautés.



Lors de la rencontre, Astou Diouf, chargée de programme en espace civique, a présenté les résultats d’une enquête sur les violences numériques. Elle a notamment indiqué que « 60 % des femmes sont victimes de violences numériques au Sénégal et 90 % en Côte d’Ivoire ».



Selon elle, les femmes politiques, les journalistes, les artistes et les influenceuses figurent parmi les personnes ciblées. Elle a également appelé à une meilleure reconnaissance de ces violences par les autorités, à un traitement médiatique plus éthique et à la mise en place de mécanismes rapides de signalement sur les plateformes numériques.



Les échanges ont également donné la parole à Nina Penda Faye, journaliste et présentatrice, actuellement à la 2STV. Elle a dénoncé la contribution de certains médias à la désinformation, notamment à travers leurs choix de titres et leurs caricatures lorsqu’il s’agit de femmes. « Les médias participent à la désinformation à travers leurs titrages et caricatures, surtout quand il s’agit d’une femme », a-t-elle souligné.



Elle a aussi évoqué le rôle des hommes dans la propagation de certains discours visant les femmes.



Enfin, Wilé Sadio Diallo, journaliste fact-checkeuse, a animé un atelier consacré aux bases de la vérification des faits. À travers des exercices pratiques, les participantes ont appris à distinguer la mésinformation, la désinformation et la malinformation, mais aussi à repérer des images générées par l’intelligence artificielle et des liens frauduleux.



La journaliste a plaidé pour l’adoption d’une charte encadrant l’utilisation de l’IA et a invité les utilisateurs à signaler lorsqu’ils y ont eu recours. Le bootcamp a ainsi permis de renforcer les connaissances des participantes face aux manipulations de l’information en ligne.