JOJ Dakar 2026 : l'OMS remet deux ambulances de type C et salue la préparation sanitaire du Sénégal

Le Directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, Pr Mohamed Janabi, effectue une visite au Sénégal à l’invitation du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'organisation internationale soutient le dispositif de couverture médicale de l'événement à travers la remise de deux ambulances de type C destinées au renforcement de la prise en charge sanitaire.



Reçu par le ministre de la Santé, le responsable régional de l'OMS s’est rendu au Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) ainsi qu'au SAMU national. À la suite de ces visites de terrain, le Pr Mohamed Janabi a salué le niveau de préparation des autorités sénégalaises pour garantir une couverture sanitaire optimale durant l'ensemble des compétitions.



Face à cet appui technique et logistique, Dr Ibrahima Sy a exprimé la gratitude du gouvernement sénégalais envers l’OMS. Le ministre a salué l’accompagnement continu de l'institution multilatérale aux côtés des équipes médicales nationales mobilisées pour la réussite des Jeux.