Justice : le Forum du justiciable dénonce "les placements sous mandat de dépôt systématiques "

Le Forum du justiciable ( Fdj) dirigé par Babacar Ba dénonce les placements sous mandat de dépôt "devenus presque systématique dans la pratique judiciaire de nos magistrats". L'organisation invite le procureur de la République à "privilégier le contrôle judiciaire, la liberté provisoire et le placement sous surveillance électronique". Avant de rappeler qu'"en matière pénale la liberté est la règle, la détention l'exception", dans un communiqué.



"Le placement sous mandat de dépôt est devenu presque systématique dans la pratique judiciaire de nos magistrats alors qu'en matière pénale la liberté est la règle, la détention l'exception", fustige le Bureau exécutif du Fdj.



"C'est pour cette raison, soulignent Babacar Ba et ses camarades, que les grands principes de la procédure pénale offrent des garanties suffisantes en disposant que la personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée".



Le Forum du justiciable demande ainsi , "au procureur de la République et au magistrat instructeur de privilégier au besoin les mesures alternatives à l'incarcération notamment le contrôle judiciaire, la liberté provisoire et le placement sous surveillance électronique".



Avant de leur rappeler le principe de la présomption d'innocence. "La nécessité de faire respecter la loi est bien conciliable avec la présomption d'innocence et le respect de la dignité humaine", conclut-il.