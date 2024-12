Justice : le fils d'un célèbre avocat envoyé en instruction après une plainte de Demba Ka, patron de l'entreprise EDK

Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, plus connu sous le surnom de « Khalifa rappeur », a été placé sous mandat de dépôt après avoir été présenté au procureur vendredi dernier, avant de bénéficier d'un retour de parquet. Il a été inculpé et envoyé en instruction vendredi par le juge du 5e cabinet, rapporte le quotidien Libération dans son édition du jour.



Rappelons que « Khalifa rappeur » a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) suite à une plainte déposée par l’opérateur économique Demba Ka, patron de l’entreprise EDK. Il est poursuivi pour « collecte illicite, traitement et diffusion de données à caractère personnel » ainsi que pour « injures publiques » à l'encontre de Demba Ka.



Toujours selon Libération, « Khalifa rappeur » devrait être entendu en profondeur mardi prochain. Ses avocats prévoient toutefois de déposer une demande de mise en liberté provisoire dans les prochains jours.