Kaaris VS Booba: Booba annonce officiellement la date, l'heure et lieu du combat

Sur son instagram, le rappeur français Booba a publié une vidéo dans laquelle il annonce qu'il a enfin le contrat et que Kaaris va le recevoir aujourd'hui (11 janvier 2019) chez Universal Music, le label de Booba et Kaaris que dirige Benjamin Chulvanij, et que le contrat sera signé par B2O et sera envoyé avec l'huissier à Paris.



Le Duc a évoqué aussi la somme d'argent que les deux rappeurs vont toucher après leur combat, une somme qui s'élève à 300.00 euros minimum (plus de 197 mille F cfa). En effet, le combat aura lieu officiellement le 05 avril à Bruxelles au Palais 12 dans une salle de 18.000 places.