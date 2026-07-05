Kaffrine : 22 vaches tuées par une intoxication au sorgho à Simbara

Un troupeau de 22 vaches appartenant à l’éleveur Samba Diallo a décimé samedi 4 juillet 2026 dans le village de Simbara (arrondissement de Mabo). Le drame est lié à la consommation de jeunes pousses de sorgho, appelées localement « Bassi », fréquentes en ce début d'hivernage.
Selon les constatations du service départemental de l’élevage de Kaffrine, les animaux ont succombé à une intoxication foudroyante. Les agents techniques expliquent que ces repousses de début de saison des pluies « renferment une forte concentration d’acide cyanhydrique », un composé hautement toxique qui entraîne une mort rapide chez les ruminants.
Face à cette lourde perte économique, les services de l'élevage appellent les eleveurs de la région à une vigilance accrue. Ils recommandent d’éviter le pâturage sur les parcelles de jeunes sorghos et préconisent de « renforcer les actions de sensibilisation afin de prévenir de nouveaux cas d’intoxication », d'après les conclusions de l'autorité vétérinaire départementale.
Selon les constatations du service départemental de l’élevage de Kaffrine, les animaux ont succombé à une intoxication foudroyante. Les agents techniques expliquent que ces repousses de début de saison des pluies « renferment une forte concentration d’acide cyanhydrique », un composé hautement toxique qui entraîne une mort rapide chez les ruminants.
Face à cette lourde perte économique, les services de l'élevage appellent les eleveurs de la région à une vigilance accrue. Ils recommandent d’éviter le pâturage sur les parcelles de jeunes sorghos et préconisent de « renforcer les actions de sensibilisation afin de prévenir de nouveaux cas d’intoxication », d'après les conclusions de l'autorité vétérinaire départementale.
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