Kaffrine : 22 vaches tuées par une intoxication au sorgho à Simbara

Un troupeau de 22 vaches appartenant à l’éleveur Samba Diallo a décimé samedi 4 juillet 2026 dans le village de Simbara (arrondissement de Mabo). Le drame est lié à la consommation de jeunes pousses de sorgho, appelées localement « Bassi », fréquentes en ce début d'hivernage.



Selon les constatations du service départemental de l’élevage de Kaffrine, les animaux ont succombé à une intoxication foudroyante. Les agents techniques expliquent que ces repousses de début de saison des pluies « renferment une forte concentration d’acide cyanhydrique », un composé hautement toxique qui entraîne une mort rapide chez les ruminants.



Face à cette lourde perte économique, les services de l'élevage appellent les eleveurs de la région à une vigilance accrue. Ils recommandent d’éviter le pâturage sur les parcelles de jeunes sorghos et préconisent de « renforcer les actions de sensibilisation afin de prévenir de nouveaux cas d’intoxication », d'après les conclusions de l'autorité vétérinaire départementale.