Sénégal : les fermes agricoles du FSRP prennent forme à Thiès et Diourbel

Les travaux d'aménagement de 1 000 hectares de fermes agricoles modernes progressent à un rythme soutenu dans les régions de Thiès et de Diourbel. Ces infrastructures sont destinées aux Coopératives Agricoles Communautaires (CAC) dans le cadre du Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires (FSRP).



Sur les sites de Niakhène et Mbayenne (Thiès) et de Taïf (Diourbel), plusieurs forages indispensables à l'approvisionnement en eau des futures exploitations sont déjà réalisés, réceptionnés ou en phase d'exécution. Pour sécuriser ces périmètres contre la divagation du bétail, la pose de clôtures grillagées est en cours, parallèlement aux opérations de débroussaillage, de nivellement des terrains et de fouilles.



Ces avancées ont été vérifiées lors d'une mission d'appui sur le terrain. La délégation regroupait des représentants de la Banque mondiale pour la région Afrique, de l'Unité de gestion du projet (UGP), du Fonds international de développement agricole (FIDA), de l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole (ANIDA), ainsi que des autorités administratives, des élus locaux et des services techniques.



À l'issue de la visite, les partenaires financiers et techniques ont salué l’évolution du chantier. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir cette initiative, qualifiée de « levier important pour la modernisation de l’agriculture sénégalaise, le renforcement de la sécurité alimentaire et la création d’opportunités économiques au profit des communautés rurales », selon le communiqué du FSRP.