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Cultures : un programme de sonorisation et d'éclairage pour les centres culturels



Cultures : un programme de sonorisation et d'éclairage pour les centres culturels
Les centres culturels du pays bénéficieront prochainement d'un programme d’équipement en matériels de sonorisation et d’éclairage. L'annonce a été faite samedi par la ministre chargée des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop.
 
« Sous notre magistère, nous essayerons de doter tous les centres culturels en sons et lumières afin de permettre à nos jeunes talents de s’épanouir », a déclaré la ministre lors de sa visite au centre d’interprétation de Toubacouta,( centre-ouest du Sénégal, situé dans la région de Fatick) en marge du Festival Niuming Badya, d'après l'APS. L'objectif affiché est d'offrir aux jeunes artistes des espaces adaptés à leur expression.
 
En parallèle, Mame Coumba Diop a invité les producteurs et les entrepreneurs culturels à renforcer leur formation pour mieux commercialiser leurs productions. Elle a assuré que l'État accompagnerait les acteurs du secteur dans cette démarche.
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Dimanche 5 Juillet 2026 - 18:47


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