Podor : un cycliste tué et plusieurs blessés dans le renversement d'un bus

Un accident de la route a fait un mort et plusieurs blessés samedi sur la route nationale 2, à hauteur de la commune de Dodel (département de Podor).



Le drame est survenu lorsqu'un bus a tenté d’éviter un cycliste avant de se renverser au bord de la chaussée, le percutant dans sa trajectoire. La victime, un commerçant âgé d’une vingtaine d’années originaire du village de Darel Maro (commune de Gamadji Saré), a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital régional de Ndioum, où elle a succombé à ses blessures.



Les passagers du bus blessés lors du renversement ont également été admis dans le même établissement hospitalier pour y recevoir des soins. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Ndioum pour déterminer les causes de l'accident, selon des témoins et des sources policières locales.