Kaffrine : 31 cas d’intoxication liés à de la mayonnaise artisanale, le site de production perquisitionné

Une présumée intoxication à la mayonnaise artisanale a provoqué 31 cas de contamination à Kaffrine. Le Dr Mbaye Thiam, directeur régional de la santé, a confirmé sur les ondes de Sud FM que l’ensemble des patients ont été pris en charge par les structures sanitaires locales.



« L’investigation sur le terrain conduite par le directeur régional de la santé de Kaffrine a permis de faire un bilan provisoire qui fait état de 31 cas répartis dans les différents centres de santé. Le facteur de risque identifié lors de l’investigation a été la consommation de mayonnaise fabriquée au niveau du marché central de Kaffrine et distribuée dans différents sites », a-t-il déclaré ; précisant que « sur les 31 cas enregistrés, 22 ont reconnu avoir consommé cette mayonnaise ».



Selon le Dr Thiam, l’enquête menée sur le terrain a permis d’identifier la source probable de l’intoxication.



« En collaboration avec la brigade régionale d’hygiène et la brigade départementale d’hygiène, le site de production de la mayonnaise artificielle a été visité. Ainsi, ont été perquisitionnées la machine servant à fabriquer la mayonnaise et la machine destinée à la vente », a-t-il fait savoir.



Il a précisé que l’état de santé de tous les patients évolue favorablement et que des prélèvements ont été envoyés à Dakar pour analyses.



« La personne responsable a été convoquée par la brigade d’hygiène pour une sensibilisation et éventuellement une mise aux normes. L’évolution des 31 cas notifiée, a été favorable après prise en charge par les différentes structures de santé de la commune de Kaffrine. Les prélèvements seront acheminés à Dakar et les résultats nous parviendront d’ici 48 heures ou 72 heures », a affirmé le directeur régional de la santé de Kaffrine.